Российский бюджет потратил 6 миллиардов рублей на соцвыплаты крымчанам с начала года
|14:15 06.08.2018
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|Крым
Почти 6 миллиардов рублей направлено оккупантами на социальные выплаты крымчанам с начала года.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов оккупированного Крыма, - передает Керчь.ФМ.
«С начала текущего года на социальные выплаты крымчанам направлено почти 6 миллиардов рублей, что составило 55,6% от суммы, предусмотренной в бюджете на эти цели в текущем году», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что из бюджета аннексированного Крыма профинансировано более 4,4 миллиарда рублей, из российского федерального бюджета – более 1,5 миллиарда рублей.
Все заявки, поступившие по состоянию на 1 августа, профинансированы финансовым ведомством незамедлительно и в полном объеме, - заключили в пресс-службе.
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