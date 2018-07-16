Российский бюджет потратил 6 миллиардов рублей на соцвыплаты крымчанам с начала года

14:15 06.08.2018 0 комментариев Крым

Почти 6 миллиардов рублей направлено оккупантами на социальные выплаты крымчанам с начала года.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов оккупированного Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«С начала текущего года на социальные выплаты крымчанам направлено почти 6 миллиардов рублей, что составило 55,6% от суммы, предусмотренной в бюджете на эти цели в текущем году», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что из бюджета аннексированного Крыма профинансировано более 4,4 миллиарда рублей, из российского федерального бюджета – более 1,5 миллиарда рублей.

Все заявки, поступившие по состоянию на 1 августа, профинансированы финансовым ведомством незамедлительно и в полном объеме, - заключили в пресс-службе.



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