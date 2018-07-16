В оккупированном Севастополе процветает взяточничество — Следком РФ

13:56 06.08.2018 0 комментариев Севастополь

Следственные органы РФ по оккупированному Севастополю в первом полугодии текущего года выявили на 36% меньше экономических преступлений, чем в аналогичном прошлогоднем периоде, в то же время число случаев взяточничества увеличилось на 25%.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по оккупированному Севастополю со ссылкой на его руководителя Виктора Танифу, передают Примечания.

По его словам, сотрудниками следственного управления за первое полугодие возбуждено 227 уголовных дел, из них 55 уголовных дел о преступлениях против личности, 156 – против государственной власти, 15 – в сфере экономики.

Зарегистрировано три убийства, три причинения тяжкого вреда со смертельным исходом, четыре изнасилования.

«Раскрываемость составила без малого 100%», – заявил руководитель управления.

Всего, по данным ведомства, в Севастополе в первом полугодии 2018 года зарегистрировано чуть больше 2 тысяч преступлений.

Это почти на 15% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.



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