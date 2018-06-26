Россия угрожает НАТО «страшным конфликтом» в случае вступления в альянс Грузии

13:29 06.08.2018 0 комментариев Грузия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям. 

"Это [вступление Грузии в НАТО] может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - сказал он в интервью радиостанции "Коммерсантъ ФМ", фрагмент которого вышел в эфир в понедельник, 6 августа, сообщает ТАСС, передает Грузия Online.

Российский премьер также отметил, что вооруженный конфликт в августе 2008 года, начавшийся из-за военного вторжения России в Грузию, можно было предотвратить.

"Никакой неизбежности не было", - подчеркнул Медведев.

12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь подтвердил намерение организации принять Грузию в альянс, не уточнив, когда именно это может случиться.

Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте главы государств альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия "крайне отрицательно" отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, включению в нее Грузии и Украины.



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