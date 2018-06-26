Россия угрожает НАТО «страшным конфликтом» в случае вступления в альянс Грузии
|13:29 06.08.2018
|0 комментариев
|Грузия
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.
"Это [вступление Грузии в НАТО] может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - сказал он в интервью радиостанции "Коммерсантъ ФМ", фрагмент которого вышел в эфир в понедельник, 6 августа, сообщает ТАСС, передает Грузия Online.
Российский премьер также отметил, что вооруженный конфликт в августе 2008 года, начавшийся из-за военного вторжения России в Грузию, можно было предотвратить.
"Никакой неизбежности не было", - подчеркнул Медведев.
12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь подтвердил намерение организации принять Грузию в альянс, не уточнив, когда именно это может случиться.
Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте главы государств альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия "крайне отрицательно" отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, включению в нее Грузии и Украины.
Ещё на эту тему:
Грузия ответила России о вступлении их страны в НАТО
Быть или не быть Грузии в НАТО, Путину ответили из Брюсселя
Президент Грузии: лидеры НАТО не потерпят агрессии РФ
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре
Президент Грузии созвал заседание Совета национальной безопасности
Лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентами Грузии и Украины
На заседании комиссии НАТО-Грузия рассматривают пятилетний план развития Службы по управлению чрезвычайными ситуациями
В Грузии проходят Дни НАТО
В Брюсселе состоялось заседание комиссии НАТО-Грузия
США помогут Грузии оснастить девять батальонов по стандартам НАТО