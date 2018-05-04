«Князь Владимир» снова не отправился в рейс - опять из-за технических неисправностей

13:03 06.08.2018 0 комментариев Крым

Анонсированный с помпой круиз по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир» снова не стартовал. Ранее все туры на теплоходе были отменены из-за технических неисправностей.

Возобновление круизного сезона на 47-летнем бывшем автомобильном пароме «Князь Владимир» должно было произойти накануне вечером. Однако, как стало известно, из-за очередных неисправностей выход судна отложен как минимум на два дня, передают Новости Крыма.

Судя по информации с ресурса marinetraffic.com, корабль продолжает находится в порту Сочи. Это же подтверждают и веб-камеры. Официальной информации пока нет.

Ранее российские власти сообщили, что судно починили и работать корабль будет на прежнем маршруте - Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь – Сочи.

В апреле этого года был отменен первый в текущем сезоне рейс «Князя Владимира».

Тогда в ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку. Рейс пришлось перенести на начало мая.

Во время перехода из Севастополя в Сочи судно сломалось прямо в море.

А 6 мая стало известно о пожаре на лайнере, тогда рейсы отменили до августа.



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