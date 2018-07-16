Ялтинского студента оштрафовали на 300 тысяч за "экстремизм в соцсети"
|12:38 06.08.2018
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|Ялта
Ялтинский горсуд оккупированного Крыма оштрафовал студента колледжа на 300 тысяч рублей "за размещение материалов экстремистского характера" в соцсети.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ РФ по оккупированному Крыму, передает Украинская правда.
"Ялтинским городским судом он [студент] признан виновным в предъявленном обвинении и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, - говорится в сообщении.
Отмечается, что 20-летний студент четвертого курса Ялтинского экономико-технологического колледжа "с апреля 2015 года по октябрь 2017 года размещал в социальной сети "ВКонтакте" материалы, содержащие высказывания, направленные на возбуждение национальной, расовой и социальной вражды".
Кроме того, спецслужбы России пресекли деятельность еще трех жителей курорта, которые с апреля по июнь 2018 года якобы тоже "промышляли" размещением в интернете "материалов экстремистского характера, демонстрирующих нацистскую атрибутику и символику организаций, запрещенных в РФ".
В отношении этих жителей Ялты составили протоколы об админнарушениях, им назначили штрафы в размере от 1000 до 2000 рублей.
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