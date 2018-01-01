ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США, три новеньких боевых судна типа RHIB (надувная лодка с жестким дном) и среднюю патрульную лодку.

Как сообщает БГНЕС, со ссылкой на министерство обороны Болгарии, ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США, передает Вourgas.ru.

Как стало известно, вся техника уже передана болгарской стороне и находится в местах своего базирования, подразделениях ВМС Болгарии в Варне.

Кроме этого, 14 болгарских военнослужащих ВМС Болгарии получили сертификаты, позволяющие им эксплуатировать типы судов, которые страна получила в качестве гуманитарной помощи.

Отметим, что в этот раз ВМС США оказали болгарским ВМС помощь на общую сумму более $2 млн.

И стоит отметить, что для болгарской стороны, с учетом постоянного недофинансирования, это помощь является достаточно ощутимой.