Курсанты Одесского военно-морского института ушли в учебный поход: они посетят Румынию, Болгарию и Турцию / Фото
|11:17 06.08.2018
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|Одесса
В течение трех недель курсанты на практике закрепят свои теоретические знания, овладеют практическими навыками по специальностям и ознакомятся с учебно-материальной базой военно-морских учебных заведений стран, которые запланированы к посещению.
Кроме штатных экипажей катеров, каждый из которых состоит из 14 моряков, в море вышли 42 курсанта второго и пятого курсов института военно-морских сил Одесской морской академии, двадцать курсантов второго курса отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота ОМА, а также восемь представителей инструкторско-преподавательского состава учебного центра ВМСУ, сообщает Думская.
После проверки и последних напутствий будущие командиры ступили на борт и заняли места на палубах.
Первой, примерно в 15:00, в море вышла «Смела», за ней примерно с десятиминутным интервалом последовали «Чигирин» и «Новая Каховка».
Учебный поход рассчитан на три недели. Ожидается, что катера вернутся 20 августа.
Семь футов под килем вам, моряки!
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