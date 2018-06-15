В течение трех недель курсанты на практике закрепят свои теоретические знания, овладеют практическими навыками по специальностям и ознакомятся с учебно-материальной базой военно-морских учебных заведений стран, которые запланированы к посещению.

Кроме штатных экипажей катеров, каждый из которых состоит из 14 моряков, в море вышли 42 курсанта второго и пятого курсов института военно-морских сил Одесской морской академии, двадцать курсантов второго курса отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота ОМА, а также восемь представителей инструкторско-преподавательского состава учебного центра ВМСУ, сообщает Думская.

После проверки и последних напутствий будущие командиры ступили на борт и заняли места на палубах.

Первой, примерно в 15:00, в море вышла «Смела», за ней примерно с десятиминутным интервалом последовали «Чигирин» и «Новая Каховка».

Учебный поход рассчитан на три недели. Ожидается, что катера вернутся 20 августа.

Семь футов под килем вам, моряки!