В Румынии расследуют антисемитские надписи на доме нобелевского лауреата / Фото
|10:53 06.08.2018
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|Румыния
Румынская полиция расследует появление антисемитских надписей на доме лауреата Нобелевской премии Эли Визеля на северо-западе Румынии.
Об этом сообщает Associated Press, передает Европейская правда.
Расследование начали после того, как кто-то оставил оскорбительные комментарии ярко-розовой краской на маленьком домике Визеля, который является историческим памятником, в городе Сигет.
В одном из комментариев говорится, что Визель был "в аду с Гитлером".
Румынская группа по мониторингу и борьбе с антисемитизмом назвала это актом вандализма против "памяти Эли Визеля, памяти жертв Холокоста и тех, кто пережил Холокост".
Национальный институт изучения Холокоста в Румынии имени Эли Визеля призвал провести тщательное расследование. Он заявил, что президент и правительство взяли на себя обязательства бороться с антисемитизмом и отрицанием Холокоста в Румынии, где некоторые граждане отрицают или преуменьшают роль страны в Холокосте.
Вместе с 14 тысячами евреев Визель и его семья были депортированы в мае 1944 года в Освенцим. Его мать и младшая сестра погибли там, Визель и его две старшие сестры выжили.
Визель умер в 2016 году. Его классическая книга "Ночь" рассказывает о его опыте в лагерях смерти Освенцима и Бухенвальда и является свидетельством нацистских преступлений.
Он получил Нобелевскую премию мира в 1986 году.
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