За незаконное пересечение границы в закрытых пунктах пропуска с начала года принято решение в отношении 740 иностранцев о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Укринформ.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в случае выявления лиц, которые незаконно посещают временно оккупированные территории АР Крым и в Донецкой и Луганской областях, реагируют в соответствии с законодательством Украины. Такие факты часто устанавливаются как в отношении иностранцев или лиц без гражданства, так и граждан Украины, отмечают в ведомстве.

В частности, недавно благодаря заблаговременно полученной информации оперативными сотрудниками Госпогранслужбы о возможном незаконном нахождении одного из граждан России в Крыму, его обнаружили и задержали в Измаильском порту.

Россиянин прибыл на одном из судов, которе зашло в порт под флагом Мальты.

Как удалось установить с июня по сентябрь 2017 года он неоднократно нарушал порядок въезда-выезда ВОТ АР Крым, в том числе как член команды теплохода «Князь Владимир».

Гражданин 1996 года рождения привлечен к ответственности по ст. 204-2 КУоАН (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на 3 года.

По этой статье с начала года сотрудники Госпогранслужбы составили протоколы на 600 человек. К тому же за незаконное пересечение границы в закрытых пунктах пропуска принято решение в отношении 740 иностранцев о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Государственная пограничная служба Украины еще раз обращает внимание граждан Украины и других государств, что нарушение порядка въезда на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и в Донецкой и Луганской областях через закрытые Правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предполагает уголовную (ст. 332-1 УК Украины) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАН) ответственности. Эти территории являются неотъемлемой частью Украины, на которые распространяется действие Конституции и законов Украины.