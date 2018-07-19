Каждый год без днепровской воды оттягивает восстановление экологического баланса оккупированного полуострова на 10 десять лет
|10:01 06.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Чтобы восстановить экосистему Крыма из-за засухи, понадобится не 10 лет, как утверждает замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, а все 30.
«Он немного ошибся. Мои предположения – каждый год минус десять. Каждый потерянный год оттягивает экологическое состояние полуострова от стабильного на 10 десять лет», – сказал в интервью OBOZREVATEL экс-начальник управления по вопросам эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства Министерства ЖКХ Крыма Амет Мамутов информирует news.enovosty.com.
По его словам, чтобы восстановить этот баланс, уже на сегодня потребуется порядка 25-30 лет.
«Это при условии, если в ближайшее время решится вопрос о деоккупации Крыма. Тогда днепровская вода должна поступать в неограниченном количестве. Простыми словами, нужно будет залить Крым пресной водой, чтобы ускорить процесс экологического восстановления. Но не заболачивая, а именно насыщая», – объяснил экс-чиновник.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Крыму высохло русло одной из крупнейших рек / Видео
Проблем с питьевой водой не будет, если создать условия, при которых можно было бы собирать и хранить воду – оккупанты Крыма
Оккупанты не смогли воспользоваться июльскими ливнями для пополнения крымских водохранилищ
В оккупированной Керчи воды хватит приблизительно до ноября
На территории аннексированного полуострова продолжается работа по бурению скважин для добычи подземных вод
Подача воды на аннексированный полуостров первый пункт в программе запросов России - "в конце пути – капитуляция"
Кому не хватает днепровской воды? Кто и зачем просит воду для оккупированного Крыма
Оккупанты заявляют: Воды в водохранилищах системы Северо-Крымского канала достаточно до следующей весны