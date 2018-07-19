Чтобы восстановить экосистему Крыма из-за засухи, понадобится не 10 лет, как утверждает замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, а все 30.

«Он немного ошибся. Мои предположения – каждый год минус десять. Каждый потерянный год оттягивает экологическое состояние полуострова от стабильного на 10 десять лет», – сказал в интервью OBOZREVATEL экс-начальник управления по вопросам эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства Министерства ЖКХ Крыма Амет Мамутов информирует news.enovosty.com.

По его словам, чтобы восстановить этот баланс, уже на сегодня потребуется порядка 25-30 лет.

«Это при условии, если в ближайшее время решится вопрос о деоккупации Крыма. Тогда днепровская вода должна поступать в неограниченном количестве. Простыми словами, нужно будет залить Крым пресной водой, чтобы ускорить процесс экологического восстановления. Но не заболачивая, а именно насыщая», – объяснил экс-чиновник.



