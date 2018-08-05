Министр экономики непризнаной Абхазии Адгур Ардзинба заявил о снижении доли финансовой помощи республике со стороны России.

«Сейчас за счет российской финансовой помощи формируется около 50% госбюджета, тогда как, например, еще в 2013 году ее доля составляла около 75%», — цитирует чиновника 5 августа издание RNS, передает Фонтанка.

По его словам, эффективное налоговое и таможенное администрирование и борьба с теневой экономикой позволили увеличить доходы бюджета вдвое.

В будущем Абхазия и вовсе может выйти на «приемлемый уровень самофинансирования».

Значительную часть бюджета республики обеспечивают российские туристы.