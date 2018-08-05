Российских денег в Абхазии стало существенно меньше
|09:38 06.08.2018
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|Абхазия
Министр экономики непризнаной Абхазии Адгур Ардзинба заявил о снижении доли финансовой помощи республике со стороны России.
«Сейчас за счет российской финансовой помощи формируется около 50% госбюджета, тогда как, например, еще в 2013 году ее доля составляла около 75%», — цитирует чиновника 5 августа издание RNS, передает Фонтанка.
По его словам, эффективное налоговое и таможенное администрирование и борьба с теневой экономикой позволили увеличить доходы бюджета вдвое.
В будущем Абхазия и вовсе может выйти на «приемлемый уровень самофинансирования».
Значительную часть бюджета республики обеспечивают российские туристы.
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