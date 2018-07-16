Путин решил потратить на оккупированный Крым еще полмиллиарда долларов
|09:13 06.08.2018
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|Крым
Россия может продлить на два года (до 2022-го) федеральную целевую программу по развитию оккупированного Крыма, выделив дополнительно 37 млрд рублей (588 миллиарда долларов).
"Программа задумывалась на пять лет. Мы подготовили предложения продлить ее до 2022 года с увеличением финансирования на 37 миллиардов рублей", — приводит слова главы Минэкономразвития Максима Орешкина ТАСС, передает OBOZREVATEL.
Программа должна затронуть дополнительные 85 объектов в Крыму и 55 — в Севастополе. В основном это будут объекты инфраструктуры, которые, по словам Орешкина, столкнулись с "катастрофической недофинансированностью в постсоветский период".
"Основные ресурсы в последние годы и сейчас направляются на создание транспортной, энергетической, инженерной и жилищной, коммунальной инфраструктуры. Сама программа была запущена в 2015 году на пятилетний срок общим объемом финансирования более 800 миллиардов рублей, из которых 790 приходится на средства федерального бюджета", — рассказал он.
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