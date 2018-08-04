Министерство обороны России заявило о разочаровании решением США раскрыть отправленное по конфиденциальному каналу письмо главы Генштаба Валерия Герасимова к американскому генералу Джозеву Данфорду.

Как сообщает 4 августа Lenta.ru, Россия предложила военному командованию США начать совместное восстановление Сирии, точнее, тех районов, которые уже контролируются правительством Башара Асада, передает Фонтанка.

Минобороны РФ мотивировало это необходимостью обеспечить возможность возвращения сирийских беженцев в родные места.

Предложение было встречено крайне холодно.

«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», — говорится в разосланном Минобороны в СМИ пресс-релизе, который подтвердил существование письма.