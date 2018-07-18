Украина с европейскими партнерами рассматривает возможность введения санкций против черноморских портов России

08:24 06.08.2018 0 комментариев Крым

Мининфраструктуры рассматривает возможность введения ограничений для захода в черноморские порты России судов с европейской регистрацией.

Министерство инфраструктуры совместно с европейскими партнерами рассматривает возможность введения санкций против черноморских портов России, которые бы предусматривали ограничение заходов судов с европейской регистрацией.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Мы одновременно работаем с нашими западными партнерами, для того чтобы аналогичные санкции были приняты в отношении российских черноморских портов по ограничению судозаходов для них... Мы сейчас прорабатываем все сценарии, вплоть до того, чтобы просто ограничить судозаход с европейской регистрацией", - сказал он, комментируя ситуацию с задержками Россией судов в районе Керченского пролива.

Омелян отметил, что по итогам 1-го полугодия количество заходов в Бердянский и Мариупольский морские порты снизилось на около 10%, а убытки насчитывают сотни миллионов гривен.

"Это прямые убытки, если посчитаем социально-экономический эффект, убытки судовладельцев, которые вынуждены простаивать перед проходом Керченского пролива или заходом в Азовское море, то убытки будут на порядок выше", - подчеркнул министр.

Не смотря на это Омелян заявил, что данные морпорты работают в штатном режиме и ситуация в регионе стабильная.

Кроме того, он сообщил, что министерство подготовило полную информацию касательно судов, остановленных российской стороной, и намерено передать ее партнерам в Европейском Союзе, поскольку убытки несет не только Украина, а и страны, чей груз перевозится через Бердянский и Мариупольский морпорты.

 



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