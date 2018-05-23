Путин узаконил оккупацию недр на шельфе Черного и Азовского морей
|07:59 06.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Президент России подписал закон, согласно которому с 1 октября 2015-го признаются недействительными лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и другими официальными органами Украины до оккупации Крыма.
Данный документ был опубликован на официальном портале Государственной системы правовой информации в пятницу, 3 августа, сообщает OBOZREVATEL.
Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства РФ, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр.
Отметим, что Госдума РФ приняла законопроект по недропользованию в оккупированном еще 10 апреля.
Ещё на эту тему:
16:56 20.07.2018
«Севморзавод» исключен из действующего плана приватизации
«Севморзавод» исключен из действующего плана приватизации
19:51 19.07.2018
«Россети» заберут половину «Крымэнерго»
«Россети» заберут половину «Крымэнерго»
20:59 09.07.2018
Патрушев торопит с "переводом собственности" судостроительных и судоремонтных предприятий оккупированного Крыма
Патрушев торопит с "переводом собственности" судостроительных и судоремонтных предприятий оккупированного Крыма
08:59 04.07.2018
Оккупанты в Крыму в очередной раз заявили о "продаже" "национализированного" украинского санаторного комплекса
Оккупанты в Крыму в очередной раз заявили о "продаже" "национализированного" украинского санаторного комплекса
15:58 27.06.2018
«Национализированный» санаторий «Дюльбер» решили купить две компании зарегистрированные в Москве по одному адресу
«Национализированный» санаторий «Дюльбер» решили купить две компании зарегистрированные в Москве по одному адресу
09:31 22.06.2018
В ООН возмущены российской "национализацией" в оккупированном Крыму
В ООН возмущены российской "национализацией" в оккупированном Крыму
20:42 20.06.2018
Оккупанты хотят продать судакский пансионат и туристический катер
Оккупанты хотят продать судакский пансионат и туристический катер
13:31 23.05.2018
Оккупанты расчитывают заработать на продаже крымского имущества в 2018 году 1,7 млрд рублей
Оккупанты расчитывают заработать на продаже крымского имущества в 2018 году 1,7 млрд рублей
12:13 23.05.2018
Оккупанты планируют приватизировать два крымских винзавода
Оккупанты планируют приватизировать два крымских винзавода
13:39 16.05.2018
Гостиницу «Моряк» в Феодосии продадут на аукционе
Гостиницу «Моряк» в Феодосии продадут на аукционе