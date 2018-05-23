Президент России подписал закон, согласно которому с 1 октября 2015-го признаются недействительными лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и другими официальными органами Украины до оккупации Крыма.

Данный документ был опубликован на официальном портале Государственной системы правовой информации в пятницу, 3 августа, сообщает OBOZREVATEL.

Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства РФ, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр.

Отметим, что Госдума РФ приняла законопроект по недропользованию в оккупированном еще 10 апреля.