Министр гражданской обороны Греции подал в отставку после смертоносных лесных пожаров на прошлой неделе вблизи Афин, в результате которых погибли по меньшей мере 87 человек.

В заявлении правительства говорится, что отставка Никоса Тоскаса была принята премьер-министром Алексисом Ципрасом, с которым он встретился в пятницу, пишет AP, передает Европейская правда.

23 июля пламя опустошило прибрежный район на северо-восток от Афин. Министр окружающей среды Греции говорит, что власть начнет разрушать десятки незаконных построек в регионе Афин на следующей неделе самого смертоносного лесного пожара в стране за последние десятилетия.

Гиоргос Статхакис сообщил, что власть снесет 61 сооружение, главным образом заборы на пляжах в нескольких регионах Аттики.

Правительственные чиновники обвинили незаконное строительство в содействии катастрофе 23 июля, когда молниеносный лесной пожар пронесся через морской курорт недалеко от Афин, убив по крайней мере 87 человек. Но критика также выросла по поводу того, как власть отреагировала на пожары.

Существует также путаница относительно точного количества погибших, причем цифры расходятся между следователями и пожарными.

В Греции задержали 35-летнего мужчину по подозрению в совершении поджогов в муниципалитете Маратонас в восточной Аттике. Следствие считает, что вероятно масштабный пожар начался после того, как один из местных жителей зажег костер из дров и веток. Также установлено, что два отдельных пожара, которые начались вблизи в районе Неа Макри, стали результатом умышленного поджога.