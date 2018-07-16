На нараді були присутні представники ГУ СБУ в АРК, Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України, Митниці ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі, Міністерства інфраструктури України.

Про це повідомило на своїй сторінці в Facebook Представництво Президента України в АРК.

3 серпня 2018 р. Постійний Представник Президента України Борис Бабін та його Перший заступник Ізет Гданов, відповідно до Плану невідкладних заходів з протидії російській агресії з ТОТ України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та українських юридичних осіб в Криму на 2018-2019 роки, провели міжвідомчу нараду з метою відпрацювання спільної позиції щодо внесення змін в нормативно-правові акти, якими на сьогодні регулюється режим експорту та імпорту товарів та послуг, зокрема тих, що мають стратегічний характер, а також є товарами подвійного призначення, між тимчасово окупованим Кримом та третіми іноземними країнами, зокрема, державами, що мають з РФ угоди про єдиний митний простір або зону вільної торгівлі.

Борис Бабін зазначив на необхідності відпрацювання спільної стратегії, відповідно до компетенції кожного органу з метою підготовки пропозицій щодо внесення змін до законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на ТОТ України» та «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на ТОТ України».

Обговорювались слабкі сторони законодавчих інструментів, які потребують нагальних змін з метою ефективного впливу та блокування неправомірної торгівельно-економічної діяльності держави–агресора на окупованому півострові.

Кожен з представників, з точки зору специфіки діяльності органу, зазначив колізії в законодавстві, які на сьогодні не дають у повній мірі контролювати та запобігати незаконним діям держави-агресора.

За результатами наради досягнуто домовленостей щодо підготовки пропозицій з внесення змін до законодавства для їх подачі Представництвом на розгляд Президенту України через його Адміністрацію.