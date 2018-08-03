Вице-премьер Виталий Мутко назначен председателем комиссии по казачеству.

Распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, документ в пятницу, 3 августа, размещен на портале правовой информации, передает Росбалт.

Нынешний председатель комиссии Игорь Баринов теперь станет замом Мутко.

Также в состав комиссии включены первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.

Выведены из комиссии заместители министра культуры Александр Журавский и Татьяна Синюгина и замглавы Минюста Максим Травников.

Межведомственная комиссия по реализации Стратегии развития государственной политики РФ до 2020 года в отношении казачества была создана в 2014 году.

Мутко ранее был министром спорта. Именно при нем произошел допинговый скандал, связанный с российскими спортсменами. В настоящее время чиновник отвечает в правительстве за "строительство и региональное развитие".

В России более 10 так называемых казачьих войск. Регионы тратят на них миллионы рублей.

Сами люди, называющие себя казаками, неоднократно участвовали в задержаниях и избиениях участников акций протеста.