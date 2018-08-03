Мутко после "успехов" в спорте назначен главным по развитию казачества
|20:05 03.08.2018
|0 комментариев
|Россия
Вице-премьер Виталий Мутко назначен председателем комиссии по казачеству.
Распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, документ в пятницу, 3 августа, размещен на портале правовой информации, передает Росбалт.
Нынешний председатель комиссии Игорь Баринов теперь станет замом Мутко.
Также в состав комиссии включены первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.
Выведены из комиссии заместители министра культуры Александр Журавский и Татьяна Синюгина и замглавы Минюста Максим Травников.
Межведомственная комиссия по реализации Стратегии развития государственной политики РФ до 2020 года в отношении казачества была создана в 2014 году.
Мутко ранее был министром спорта. Именно при нем произошел допинговый скандал, связанный с российскими спортсменами. В настоящее время чиновник отвечает в правительстве за "строительство и региональное развитие".
В России более 10 так называемых казачьих войск. Регионы тратят на них миллионы рублей.
Сами люди, называющие себя казаками, неоднократно участвовали в задержаниях и избиениях участников акций протеста.
Ещё на эту тему:
Путин снял с должностей восемь генералов МВД, МЧС И ФСИН
Госдума РФ разрешила засекречивать информацию о имуществе и активах крупных чиновников
СМИ: В российской Госдуме отклонят закон о запрете чиновникам иметь недвижимость за границей
Главой Минэкономразвития РФ назначен Максим Орешкин / Фото
Министру экономразвития РФ предъявили обвинение
Вице-президентом Интерпола впервые стал россиянин
В России зарплаты федеральных чиновников повысят на 38%
Путин увеличил число машин с «мигалками» для руководства Госдумы
Нарышкин станет директором Службы внешней разведки РФ