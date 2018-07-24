78 літаків із 12 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 3 серпня

08:20 04.08.2018 0 комментариев Симферополь

3 серпня 2018 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в анексованому Криму, прибули щонайменше 78 пасажирських авіалайнерів (рейсів)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

Авіакомпанія «Аерофлот» виконала 24 рейси до Сімферополя.

Авіакомпанії «Росія» та «Уральські авіалінії» виконали по 15 рейсів. 

По 10 рейсів на рахунку авіакомпаній «NordAvia», «Глобус» і «S7 Airlines».

9 рейсів на рахунку авіакомпанії «Nordwind Airlines», 6 рейсів - «Red Wings».

Авіакомпанії «Pegas Fly» і «Ямал» виконали по 4 рейси до Сімферополя.

По 1 рейсу виконали авіакомпанії «Сєвєрсталь», «Алроса».

44 рейси здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 8 рейсів - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

По 2 рейси прибули з Казані, Сиктивкара, Єкатеринбурга, Сочі, Новосибірська. 

По 1 рейсу прибули з Архангельська, Белгорода, Новокузнєцка, Челябінська, Тюмені, Нижньовартовська, Омська, Краснодара, Самари, Череповця, Ростова, Чебоксарів, Уфи, Нижнього Новгорода, Сургута, Воронежа.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.



Ещё на эту тему:

18:20 03.08.2018
78 літаків із 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 2 серпня
17:00 02.08.2018
83 літаки із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 1 серпня
17:40 01.08.2018
75 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 31 липня
16:00 31.07.2018
91 літак із 17 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 30 липня
16:00 30.07.2018
73 літаки із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 29 липня
17:00 29.07.2018
88 літаків із 16 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 28 липня
14:20 28.07.2018
75 літаків із 12 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 27 липня
13:45 27.07.2018
80 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 26 липня
09:00 26.07.2018
82 літаки із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 липня
09:00 25.07.2018
81 літак із 16 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 24 липня
09:00 24.07.2018
96 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 23 липня
14:00 23.07.2018
87 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 22 липня
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Все новости страны
Болгария Болгария
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
Все новости страны
Греция Греция
20:55 03.08.2018
Греческий министр ушел в отставку после самого смертоносного лесного пожара в стране
15:10 03.08.2018
Еврокомиссия выделила Греции 37,5 млн евро для приема мигрантов
18:30 02.08.2018
Масштабные лесные пожары в Греции: полиция задержала подозреваемого в поджогах
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
Все новости страны
Грузия Грузия
19:13 03.08.2018
Авиация ЮВО заминировала с воздуха черноморское побережье Абхазии
10:28 03.08.2018
Россия – Грузия: учения против учений: Москва возвращается к политической модели 1980-х годов
17:15 02.08.2018
Достойные партнеры о России не говорят
16:00 02.08.2018
Усилением военной составляющей учений «Достойный партнер 2018» обеспокоились в Сухуми
Все новости страны
Молдова Молдова
10:53 03.08.2018
Президент Молдовы пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом
11:45 02.08.2018
В парламенте нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
Все новости страны
Россия Россия
20:05 03.08.2018
Мутко после "успехов" в спорте назначен главным по развитию казачества
18:19 03.08.2018
В России заявили о проблемах в энергетике из-за отсутствия доступа к иностранным технологиям и деньгам
16:04 03.08.2018
Российская оборонка заявила что научила комплекс "Искандер-М" поражать морские цели
09:13 03.08.2018
Конгресс США сосредотачивается на российских хакерах - а шпионы работают внутри
Все новости страны
Румыния Румыния
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
Все новости страны
Турция Турция
16:58 03.08.2018
Встреча глав дипломатических служб Турции и США прошла на полях министерской встречи АСЕАН
08:23 03.08.2018
Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума
08:50 02.08.2018
США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
Все новости страны
Украина Украина
08:20 04.08.2018
78 літаків із 12 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 3 серпня
20:30 03.08.2018
Представництво Президента України в АРК провело міжвідомчу нараду з протидії неправомірній економічної діяльності в Криму
19:40 03.08.2018
Крымского татарина госпитализировали после акта самосожжения в знак протеста против произвола властей
18:46 03.08.2018
Расчеты гаубичной артиллерии ЧФ России проводят тренировки на полигоне в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс