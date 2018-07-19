Крымского татарина госпитализировали после акта самосожжения в знак протеста против произвола властей
|19:40 03.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Крымский татарин Ватан Карабаш, совершивший 3 августа акт самосожжения в Симферополе, госпитализирован в ожоговое отделение 6-ой городской больницы.
Об этом сообщают Крым.Реалии, передают Новости Крыма.
Врачи намерены обследовать пострадавшего, точных прогнозов относительно состояния его здоровья на данный момент не дают.
«Врачи сказали, что в течение двух-трех дней он должен прийти в себя», – сообщил активист «поляны протеста» Ринат Шаймарданов, который сопровождал пострадавшего Карабаша на «скорой» в больницу.
По словам очевидцев, машина «скорой помощи» приехала к месту происшествия через 10 минут. Российские полицейские в момент проведения акта самосожжения Ватана Карабаша не предпринимали никаких действий.
«Крымские власти от нас этого и добиваются, чтобы мы делали с собой такое. Вы видите, до чего доводит нас эта власть», – прокомментировал произошедшее Ринат Шаймарданов.
О Ватане Карабаше известно, что он женат, воспитывает троих детей.
В центре Симферополя 3 августа активист «поляны протеста» «Стрелковая» Ватан Карабаш пытался совершить акт самосожжения, он облился горючей жидкостью и поджог себя, однако собравшимся удалось потушить огонь. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.
Ещё на эту тему:
«Дела» крымских татар по статье об экстремизме — инструмент для борьбы с инакомыслием
Один из участников «поляны протеста» «Стрелковая» в Симферополе совершил попытку самосожжения / Видео
Канал «Россия 24» пытался снять сюжет о политзаключенном Зейтуллаеве: Руслан рассказал. Репортаж не вышел
В Крыму оккупанты назначили 250 часов общественных работ матери украинского активиста
Оккупанты заявили, что «нашли» у крымского татарина гильзы
Арестовывать девушку отправили целую армию: фото крымчанки, которую боятся оккупанты