Экипажи вертолётов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полёты с практической отработкой элементов условного минирования.

Вертолеты, оборудованные устройствами ВСМ-1, провели условное минирование местности до 5 километров и шириной более 100 метров, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе минирования производился сброс условных противопехотных и противотанковых мин перед условным передним краем обороны войск.

С помощью воздушного минирования летные экипажи блокировали диверсионно-разведывательные группы условного противника, тем самым не позволив ему осуществить высадку морского десанта.

Минирование производилось с помощью вертолётной системы минирования ВСМ-1, которая состоит из контейнеров с кассетным размещением мин и крепится на внешней подвеске вертолёта.

Управление минированием осуществляется из кабины вертолета.