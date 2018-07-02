Авиация ЮВО заминировала с воздуха черноморское побережье Абхазии
|19:13 03.08.2018
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|Абхазия
Экипажи вертолётов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полёты с практической отработкой элементов условного минирования.
Вертолеты, оборудованные устройствами ВСМ-1, провели условное минирование местности до 5 километров и шириной более 100 метров, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В ходе минирования производился сброс условных противопехотных и противотанковых мин перед условным передним краем обороны войск.
С помощью воздушного минирования летные экипажи блокировали диверсионно-разведывательные группы условного противника, тем самым не позволив ему осуществить высадку морского десанта.
Минирование производилось с помощью вертолётной системы минирования ВСМ-1, которая состоит из контейнеров с кассетным размещением мин и крепится на внешней подвеске вертолёта.
Управление минированием осуществляется из кабины вертолета.
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