Расчеты гаубичной артиллерии ЧФ России проводят тренировки на полигоне в оккупированном Крыму
|18:46 03.08.2018
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|Крым
Артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота проводят тренировки на полигоне Ангарский в Симферопольском районе оккупировванного Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.
«Расчеты гаубичной артиллерии, боевых машин систем залпового огня и минометных подразделений отработали действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, сдали нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что для совершенствования навыков по обнаружению целей и корректированию огня в ходе тренировок отрабатывались действия постов наблюдения и разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, эти действия позволили усовершенствовать взаимодействие с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения.
По данным пресс-службы, тренировки проходят как в дневное время, так и по ночам.
Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов.
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