Артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота проводят тренировки на полигоне Ангарский в Симферопольском районе оккупировванного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

«Расчеты гаубичной артиллерии, боевых машин систем залпового огня и минометных подразделений отработали действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, сдали нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для совершенствования навыков по обнаружению целей и корректированию огня в ходе тренировок отрабатывались действия постов наблюдения и разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, эти действия позволили усовершенствовать взаимодействие с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения.

По данным пресс-службы, тренировки проходят как в дневное время, так и по ночам.

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов.