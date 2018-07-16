Мариупольский порт посетил дипломат экономического отдела Посольства США в Украине Джонотан Брандт
|17:52 03.08.2018
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|Мариуполь
Чтобы понять, как на работу Мариупольского порта влияет построенный Российской Федерацией Керченский мост, а также практика задержки спецслужбами РФ иностранных судов, направляющихся к нам через Керчь-Еникальский канал, предприятие посетил дипломат экономического отдела Посольства США в Украине Джонотан Брандт.
Он встретился с директором ГМ «ММТП» Александром Олейником и начальником Мариупольского филиала ГП «АМПУ» Игорем Барским, побывал на территории порта, сообщает ГП "Мариупольский морской торговый порт"
Говоря о последствиях для деятельности предприятия вышеназванных проблем, Александр Олейник привел следующую статистику: из-за ограничений по высоте судов, проходящих под Керченским мостом, Мариупольский порт лишился 30% своего традиционного флота.
В частности, судов типа «Panamax», с уходом которых наш порт потерял ежегодный контракт на миллион тонн экспортируемого в США чугуна и на 300-500 тыс тонн металлопродукции, поставляемой в Юго-Восточную Азию.
Таким образом, предприятие недополучило 200-250 млн. грн. доходов.
Что касается задержки судов, то, как подчеркнул Александр Олейник, эта ситуация не делает Азовские порты Украины (Мариуполь и Бердянск) привлекательными для клиентов. Поскольку в зависимости от параметра судна финансовые затраты судовладельцев увеличиваются от 5 до 15 тысяч долларов в сутки.
На вопрос американского дипломата о том, как руководители обоих предприятий видят решение обсуждаемых проблем, Александр Олейник ответил, что вся надежда на дипломатию и международные институты, а вот градус военной риторики ни в коем случае повышать нельзя.
Джонотан Брандт в свою очередь подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину и ее территориальную целостность.
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