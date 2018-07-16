Поскольку переселенные в оккупированный Крым из внутренних областей РФ этнические русские прибыли на полуостров в нарушение законодательства Украины, им не будет предоставлено украинское гражданство, и они вынуждены будут покинуть освобожденный полуостров.

Такое мнение в интервью QHA высказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев