Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что встреча с госсекретарем США Майком Помпео в Сингапуре прошла в конструктивном русле.

Стороны продолжат работу по устранению проблем, сообщил глава турецкой дипломатии, подчеркнув, что Анкара всегда выступала за урегулирование разногласий путем диалога и дипломатии, передает Анадолу.

«На встрече с Майком Помпео обсуждены пути устранения разногласий между странами. Состоялся обмен мнениями по реализации дорожной карты по сирийскому Мюнбичу, создания рабочей группы по борьбе с PKK, ситуации в Идлибе. Безусловно, нельзя ожидать, что все проблемы будут устранены в ходе одной встречи. По возвращению в свои страны мы продолжим совместные шаги по устранению разногласий», - добавил Чавушоглу.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Сингапуре.

За последние 15 дней Чавушоглу и Помпео провели четыре телефонных разговора. Последний телефонный разговор состоялся 1 августа по инициативе американской стороны.