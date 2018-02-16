Встреча глав дипломатических служб Турции и США прошла на полях министерской встречи АСЕАН
|16:58 03.08.2018
|0 комментариев
|Анкара
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что встреча с госсекретарем США Майком Помпео в Сингапуре прошла в конструктивном русле.
Стороны продолжат работу по устранению проблем, сообщил глава турецкой дипломатии, подчеркнув, что Анкара всегда выступала за урегулирование разногласий путем диалога и дипломатии, передает Анадолу.
«На встрече с Майком Помпео обсуждены пути устранения разногласий между странами. Состоялся обмен мнениями по реализации дорожной карты по сирийскому Мюнбичу, создания рабочей группы по борьбе с PKK, ситуации в Идлибе. Безусловно, нельзя ожидать, что все проблемы будут устранены в ходе одной встречи. По возвращению в свои страны мы продолжим совместные шаги по устранению разногласий», - добавил Чавушоглу.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Сингапуре.
За последние 15 дней Чавушоглу и Помпео провели четыре телефонных разговора. Последний телефонный разговор состоялся 1 августа по инициативе американской стороны.
Ещё на эту тему:
Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума
США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения
Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
Турции передан первый самолет пятого поколения F-35 / Фото
Турция вводит пошлины на товары из США на сумму $1,8 млрд
Турция ответит на новые американские пошлины
В столице Турции временно закрыли посольство США
Анкара и Вашингтон выступают за целостность и единство Сирии
Пентагон призвал Турцию ограничиться в Сирии борьбой с ИГ