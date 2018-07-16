Ни кампания “Южный ветер” никакая другая пропаганда Россию не спасет — Джемилев / Видео

16:31 03.08.2018 0 комментариев Крым

Комплекс антиукраинских мероприятий под условным названием «Южный ветер», цель которых — легитимировать в глазах украинцев факт аннексии Крыма, можно сравнить с попытками Гитлера оправдать аншлюс Австрии или оккупацию Судетской области.

Такое мнение в интервью QHA высказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.



Ещё на эту тему:

17:25 03.08.2018
Переселенным в Крым россиянам не будет места на освобожденном полуострове — Джемилев / Видео
13:50 03.08.2018
Оккупационные власти Крыма распродают недвижимость, находящуюся под арестом или в залоге в украинских банках
12:33 03.08.2018
"Депутаты" Феодосии после угроз Аксенова отказались от набережной Коктебеля
16:50 02.08.2018
Минсельхоз оккупированного Крыма просит Кремль приостановить вывоз зерна в Сирию, Иран - самим не хватает
14:15 02.08.2018
Оккупанты спровоцировали экологическую катастрофу в Крыму – исчезло 70% растительности
10:55 02.08.2018
Жители Симеиза подозревают что "Генплан Ялты" нужен, чтобы избавиться от них
09:40 02.08.2018
Туристам, прибывшим утром из Севастополя в Ялту на «Комете», вечером пришлось добираться на перекладных
19:15 01.08.2018
В Алуште ФСБ пришла с обыском к бывшему украинскому пограничнику, пострадавший утверждает из-за квартиры
11:45 01.08.2018
Взгляд из Бурятии на аннексированный Крым: Рай, где чужих никто не ждет
11:20 01.08.2018
Взгляд из Бурятии на аннексированный Крым: дорого и бесперспективно
10:30 01.08.2018
В оккупированном Крыму обокрали еще один банк: уже третий
15:41 31.07.2018
Ливень размыл участок строящейся трассы Дубки – Левадки под оккупированным Симферополем / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Все новости страны
Болгария Болгария
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
12:06 31.07.2018
Британцы открывают для себя медицинский туризм в Болгарии
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
Все новости страны
Греция Греция
20:55 03.08.2018
Греческий министр ушел в отставку после самого смертоносного лесного пожара в стране
15:10 03.08.2018
Еврокомиссия выделила Греции 37,5 млн евро для приема мигрантов
18:30 02.08.2018
Масштабные лесные пожары в Греции: полиция задержала подозреваемого в поджогах
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
Все новости страны
Грузия Грузия
19:13 03.08.2018
Авиация ЮВО заминировала с воздуха черноморское побережье Абхазии
10:28 03.08.2018
Россия – Грузия: учения против учений: Москва возвращается к политической модели 1980-х годов
17:15 02.08.2018
Достойные партнеры о России не говорят
16:00 02.08.2018
Усилением военной составляющей учений «Достойный партнер 2018» обеспокоились в Сухуми
Все новости страны
Молдова Молдова
10:53 03.08.2018
Президент Молдовы пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом
11:45 02.08.2018
В парламенте нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию
17:35 01.08.2018
Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
Все новости страны
Россия Россия
20:05 03.08.2018
Мутко после "успехов" в спорте назначен главным по развитию казачества
18:19 03.08.2018
В России заявили о проблемах в энергетике из-за отсутствия доступа к иностранным технологиям и деньгам
16:04 03.08.2018
Российская оборонка заявила что научила комплекс "Искандер-М" поражать морские цели
09:13 03.08.2018
Конгресс США сосредотачивается на российских хакерах - а шпионы работают внутри
Все новости страны
Румыния Румыния
10:05 01.08.2018
С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии достигла 440
12:59 31.07.2018
Румынская авиакомпания Tarom откроет прямые рейсы Одесса-Бухарест
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
Все новости страны
Турция Турция
16:58 03.08.2018
Встреча глав дипломатических служб Турции и США прошла на полях министерской встречи АСЕАН
08:23 03.08.2018
Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума
08:50 02.08.2018
США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения
20:55 01.08.2018
Евросоюз выделит 5 миллионов евро на TANAP
Все новости страны
Украина Украина
20:30 03.08.2018
Представництво Президента України в АРК провело міжвідомчу нараду з протидії неправомірній економічної діяльності в Криму
19:40 03.08.2018
Крымского татарина госпитализировали после акта самосожжения в знак протеста против произвола властей
18:46 03.08.2018
Расчеты гаубичной артиллерии ЧФ России проводят тренировки на полигоне в оккупированном Крыму
18:20 03.08.2018
78 літаків із 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 2 серпня
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс