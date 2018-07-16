Комплекс антиукраинских мероприятий под условным названием «Южный ветер», цель которых — легитимировать в глазах украинцев факт аннексии Крыма, можно сравнить с попытками Гитлера оправдать аншлюс Австрии или оккупацию Судетской области.

Такое мнение в интервью QHA высказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.