Ни кампания “Южный ветер” никакая другая пропаганда Россию не спасет — Джемилев / Видео
|16:31 03.08.2018
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|Крым
Комплекс антиукраинских мероприятий под условным названием «Южный ветер», цель которых — легитимировать в глазах украинцев факт аннексии Крыма, можно сравнить с попытками Гитлера оправдать аншлюс Австрии или оккупацию Судетской области.
Такое мнение в интервью QHA высказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
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