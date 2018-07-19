Адвокат Алексей Ладин заявил, что возбуждение уголовных дел по статье об экстремизме является инструментом для борьбы с инакомыслием.

Такое мнение он выразил, комментируя возбуждения уголовного дела в отношении крымской татарки Элины Мамедовой, которую обвиняют в пропаганде экстремизма за перепосты в социальной сети «Вконтакте», передает телеканал ATR.

«В июне 2018 года Следком Ялты возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ в отношении Элины Мамедовой. К сожалению, это стандартный состав экстремистского уголовного дела. Посты, вернее перепосты, из-за которых обвиняют Элину, датированы 2014 и 2015 годами. Никаких комментариев под этими постами Элина не делала, какое-либо отношение к ним она не высказывала, тем не менее, уголовное дело возбуждено. Лингвистическая экспертиза со стороны обвинения выявила там признаки разжигания вражды и ненависти», — рассказал адвокат.

На данный момент проходит лингвистическая экспертиза со стороны защиты тех записей, которые разместила на своей странице в соцсети Мамедова.

«В настоящий момент дело на паузе, ждем, когда придет заключение эксперта, и тогда консультироваться с независимыми специалистами и предпринимать определенные попытки для доказывания невиновности Элины. Тем более что статья 282, по которой её обвиняют, предполагает не только формальное размещение каких-то высказываний в Сети, а прямой умысел разжигания вражды и ненависти в отношении кого-либо. Исходя из позиции Элины, данные посты она не размещала с целью кого-то унизить или оскорбить русских или кого-либо, потому что в её кругу общения и русские, и украинцы, и целей злостных, о которых говорит Следком, она не преследовала», — добавил Ладин.

Адвокат считает, что возбуждая уголовные дела по статье об экстремизме, правоохранительные органы в оккупированном Крыму пытаются увеличить количество обвинительных приговоров.

«Для меня очевидно, что данное уголовное и вообще состав этой статьи — это просто-напросто инструмент для борьбы с инакомыслием и «зарабатывание» уголовных дел, потому что такое количество правоохранительных органов, которые находятся сейчас в Крыму должны себя оправдывать, а единственный показатель работы СК, ФСБ, полиции — это количество направленных дел в суд и полученных по ним обвинительных приговоров», — резюмировал адвокат.

По статье, инкриминируемой Мамедовой, ей может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.