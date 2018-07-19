Один из участников «поляны протеста» «Стрелковая» в Симферополе совершил попытку самосожжения около здания городской администрации.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», передает телеканал ATR.

Акт самосожжения попытался совершить крымский татарин Ватан Карабашев. Его мать Мумине Мурзата является участником «поляны протеста» с 2006 года: на месте, где застройщики из компании «Акура» хотят возводить новый микрорайон, у нее возложен капитальный фундамент, который был разрушен строителями. Поэтому, её сын и попытался совершить самосожжение, так как вопрос не решался, несмотря на обращение в различные инстанции.

Издание «Крым.Релии» опубликовало видео момента попытки самосожжения участника протеста. На видео видно, как мужчина облил себя горючей жидкостью и поджог. Активисты, которые были рядом, смогли спасти мужчину: они потушили огонь и сразу вызвали карету «скорой помощи».

Также известно, что несколько других крымских татар объявили бессрочную голодовку в знак протеста до тех пор, пока не будет решен вопрос с незаконным сносом домов крымских татар.

Сейчас к зданию Горисполкома приехал ОМОН, представители Нацгвардии, сотрудники полиции и «скорой помощи».

Вчера, 2 августа, на место домов крымских татар прибыли строители со специальной техникой, чтобы сносить их жилье. В свою очередь, крымские татары объявили протест. За ночь работники компании «Акура» поставили вокруг домов заборы. Около 50 жителей домов на Стрелковой утром, 3 августа, пришли в городскую администрацию, чтобы написать заявления.

Как известно, на «поляне протеста» «Стрелковая» располагаются около 100 домов, а также мечеть на 2 тысячи человек. После аннексии Крыма РФ оккупанты приняли решение строить на этом месте новый микрорайон «Крымская роза».