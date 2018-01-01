Еврокомиссия выделила Греции 37,5 млн евро для приема мигрантов
|15:10 03.08.2018
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|Греция
Более 37 миллионов евро получила Греция от Еврокомиссии для улучшения условий приема мигрантов в стране.
Об этом говорится в сообщении ЕК, передает Novinite.
"1 июля Еврокомиссия выдала дополнительные 37,5 миллиона евро для улучшения условий приема мигрантов в Греции", — говорится в сообщении.
Средства были выделены Греции в рамках Фонда по убежищам, миграции и интеграции (Asylum, Migration and Integration Fund), пишет riafan.ru.
Отмечается, что 31,1 миллион евро пойдут на оказание услуг мигрантам, в том числе в области здравоохранения, перевода и питания.
Оставшиеся 6,4 миллиона евро будут выделены Международной организации по миграции (International Organisation for Migration), в том числе, для улучшения условий приема беженцев.
Еврокомиссия напомнила, что в течение трех лет она направила около 1,6 миллиарда евро помощи для решения связанных с миграцией в Греции проблем.
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