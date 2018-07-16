Расчеты ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота провели учения по уничтожению кораблей условного противника в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает Крым Информ.

«Боевые расчеты ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота Южного военного округа провели учебно-боевые пуски по морским целям условного противника в акватории Черного моря», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе учений подразделения береговой обороны обнаружили корабельную группировку условного противника, передали данные на стартовые позиции береговых ракетных комплексов, после чего ракетчики успешно поразили цели, выполнив электронные пуски.

По данным ведомства, личный состав ракетного соединения в рамках совместного тактического учения отработал задачи совершения 100 км марша по пересеченной местности на позиции ожидания с дальнейшим выходом и развёртыванием комплексов для выполнения электронных пусков по имитаторам целей.

В ходе выдвижения в район развертывания ракетчики отразили воздушный удар и нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, провели инженерную и РХБ разведку маршрутов выдвижения, преодолели участки зараженной местности.