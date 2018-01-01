Государственная компания "Булгартрансгаз" сегодня, 3 августа, официально запустит расширение транзитного газопровода в Турцию.

Протяженность трубы - 20 км между компрессорными станциями Лозенец и Недялско.

Общая сумма инвестиций составляет 52 миллиона левов, сообщает БГНЕС, передает Novinite.

В открытии примет участие министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

Новый трубопровод увеличит мощность и надежность поставок.

В результате расширения трубопровода пропускная способность природного газа будет увеличена за счет подключения с 14 миллиардов кубометров до 15,7 миллиарда кубических метров в год.

Кроме того, можно будет доставлять голубое топливо в противоположном направлении - из Турции в Болгарию.