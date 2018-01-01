Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
|14:15 03.08.2018
|0 комментариев
|Болгария
Государственная компания "Булгартрансгаз" сегодня, 3 августа, официально запустит расширение транзитного газопровода в Турцию.
Протяженность трубы - 20 км между компрессорными станциями Лозенец и Недялско.
Общая сумма инвестиций составляет 52 миллиона левов, сообщает БГНЕС, передает Novinite.
В открытии примет участие министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.
Новый трубопровод увеличит мощность и надежность поставок.
В результате расширения трубопровода пропускная способность природного газа будет увеличена за счет подключения с 14 миллиардов кубометров до 15,7 миллиарда кубических метров в год.
Кроме того, можно будет доставлять голубое топливо в противоположном направлении - из Турции в Болгарию.
Ещё на эту тему:
12:07 11.09.2017
Болгария, Греция и Сербия углубят сотрудничество по газовым проектам
Болгария, Греция и Сербия углубят сотрудничество по газовым проектам
23:22 09.09.2017
Болгария, Греция и Сербия углубят сотрудничество по газовым проектам
Болгария, Греция и Сербия углубят сотрудничество по газовым проектам
13:32 06.09.2017
В начале 2018 года заработает газовая перемычка с Румынией
В начале 2018 года заработает газовая перемычка с Румынией
09:29 21.08.2017
В 2018 году пропускная способность газопровода из Болгарии в Турцию увеличится до 15,7 млрд кубических метров
В 2018 году пропускная способность газопровода из Болгарии в Турцию увеличится до 15,7 млрд кубических метров
10:02 20.07.2017
Румыния, Болгария, Греция и Венгрия соединяют свои ГТС
Румыния, Болгария, Греция и Венгрия соединяют свои ГТС
10:47 13.07.2017
США проявили интерес к энергетическим проектам при участии Болгарии
США проявили интерес к энергетическим проектам при участии Болгарии
17:26 22.06.2017
Болгария и Македония обсудят строительство газового интерконнектора
Болгария и Македония обсудят строительство газового интерконнектора