Оккупационные власти Крыма распродают недвижимость, находящуюся под арестом или в залоге в украинских банках

13:50 03.08.2018 0 комментариев Крым

Оккупационная администрация Крыма дала добро на реализацию недвижимости, которая заочно арестована в Украине или находится под залогом в украинских банках.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, передает Флот - 2017.

По оперативным данным группы ИС, оккупационная администрация Крыма начала распродажу недвижимого имущества, которое заочно арестовано в Украине.

В частности, представители местной власти через проверенных риелторов продают элитные квартиры в районе южного побережья полуострова (г. Ялта, Алупка, Алушта) по ценам, существенно заниженным по сравнению с рыночными.

Учитывая, что такая недвижимость находится под залогом в украинских банках или уже заочно арестована в Украине, оккупационная администрация дала неофициальное указание риелторам реализовывать такое жилье исключительно местным жителям, владевшими до 2014 года украинскими паспортами, а также иностранцам. Но в то же время не извещать потенциальных покупателей о залоге или аресте имущества.

Поскольку РФ не признает юрисдикцию международного арбитража об имущественных отношениях на территории оккупированного Крыма, после продажи залогового имущества украинских банков граждане Украины, которые приобрели такое имущество, будут вынуждены подавать иски о признании права собственности в крымские суды, тем самым признавая юрисдикцию временно оккупированных территорий Крыма.



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