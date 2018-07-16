Инженерный полк Черноморского флота России минирует оккупированное крымское побережье
|13:25 03.08.2018
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|Крым
Инженерный полк ЧФ РФ вывел личный состав в полевой лагерь для проведения учений по боевой подготовке по минированию/разминированию крымского побережья, отработке противодесантных действий.
Об этом сообщает Минобороны РФ, передает Флот - 2017.
Захваченный российскими оккупационными войсками крымский полигон Опук стал местом дислоцирования полевого лагеря подразделений инженерного полка ЧФ РФ.
Подразделения морского инженерного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота РФ в ходе полевого выхода отработают элементы боевой подготовки: минирование, разминирование побережья, постановку заграждений в ходе противодесантных действий с использованием плавающих транспортеров. Также будут выполнены задачи по водолазной подготовке, организации водообеспечения сил в полевых условиях, по охране и обороне лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника.
Полевой выход продлится до середины сентября.
Генеральный штаб Украины все действия российских военных в Крыму с 2014 года, все так называемые «военные учения», называют незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.
Так, захваченный российскими военными полигон Опук только за последние месяцы «принял» несколько учений. В начале июня прошли учения Южного военного округа с участием 100 единиц тактической авиации, морской пехоты Черноморского флота РФ, соединений ПВО.
Отдельная бригада береговой охраны ЧФ РФ, а также авиационный полк Морской авиации ЧФ РФ неоднократно использовали полигон Опук в оккупированном Крыму для выполнения задач по боевому применению.
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