Инженерный полк ЧФ РФ вывел личный состав в полевой лагерь для проведения учений по боевой подготовке по минированию/разминированию крымского побережья, отработке противодесантных действий.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает Флот - 2017.

Захваченный российскими оккупационными войсками крымский полигон Опук стал местом дислоцирования полевого лагеря подразделений инженерного полка ЧФ РФ.

Подразделения морского инженерного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота РФ в ходе полевого выхода отработают элементы боевой подготовки: минирование, разминирование побережья, постановку заграждений в ходе противодесантных действий с использованием плавающих транспортеров. Также будут выполнены задачи по водолазной подготовке, организации водообеспечения сил в полевых условиях, по охране и обороне лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника.

Полевой выход продлится до середины сентября.

Генеральный штаб Украины все действия российских военных в Крыму с 2014 года, все так называемые «военные учения», называют незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Так, захваченный российскими военными полигон Опук только за последние месяцы «принял» несколько учений. В начале июня прошли учения Южного военного округа с участием 100 единиц тактической авиации, морской пехоты Черноморского флота РФ, соединений ПВО.

Отдельная бригада береговой охраны ЧФ РФ, а также авиационный полк Морской авиации ЧФ РФ неоднократно использовали полигон Опук в оккупированном Крыму для выполнения задач по боевому применению.