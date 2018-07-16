Крымский политзаключенный Костенко вышел на свободу из колонии в Кировской области

12:58 03.08.2018 0 комментариев Крым

Осужденный в России гражданин Украины Александр Костенко вышел на свободу из исправительной колонии в г.Кирово-Чепецк (Кировская область, РФ).

Об этом сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии Кировской области Дениса Шадрина, который встречал А.Костенко, передает Интерфакс-Украина.

"Вышел Александр в 10:54. Встречали его члены наблюдательной комиссии - Артур Абашев и я", - сказал Д.Шадрин.

А.Костенко в феврале 2015 года похитили у дверей его дома в Крыму и вывезли в неизвестном направлении.

Позже его обвинили в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана в Киеве, а также в незаконном хранении оружия.

Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Отбывал наказание в исправительной колонии в г.Кирово-Чепецк (Кировская область, РФ).



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