Так называемый "городской совет" Феодосии на внеочередной сессии, 2 августа, – в отличие от прошедшей накануне – передал из "муниципальной" собственности в "республиканскую" набережную Коктебеля для её благоустройства.

Об этом сообщила пресс–служба "горсовета", передает ForPost.

Большинство депутатов проголосовало «за» после того, как Сергей Аксёнов публично пообещал устроить поиск связей "народных избранников" с нелегальным бизнесом на той самой набережной, осветить всё в прессе и сделать «оргвыводы», если ситуация не изменится на этой неделе.

Но "председатель горсовета" Владимир Титаренко объяснил всё тем, что «мы услышали общественность города, проработали с предпринимателями, общественным советом города вопрос».

Он заверил, что «принятое решение – консолидированное», хотя при 19 "депутатах", поддержавших решение о передаче коктебельской набережной, ещё трое проголосовали против этого.

Накануне же Титаренко говорил о том, что к нему поступили многочисленные обращения от жителей и предпринимателей Коктебеля с просьбой не рассматривать передачу набережной, а общественный совет города рекомендовал отложить рассмотрение этого вопроса, чтобы его можно было детально изучить и обсудить с общественностью, чтобы у людей не было вопросов о нарушении их законных прав.