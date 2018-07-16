"Депутаты" Феодосии после угроз Аксенова отказались от набережной Коктебеля
|12:33 03.08.2018
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|Крым
Так называемый "городской совет" Феодосии на внеочередной сессии, 2 августа, – в отличие от прошедшей накануне – передал из "муниципальной" собственности в "республиканскую" набережную Коктебеля для её благоустройства.
Об этом сообщила пресс–служба "горсовета", передает ForPost.
Большинство депутатов проголосовало «за» после того, как Сергей Аксёнов публично пообещал устроить поиск связей "народных избранников" с нелегальным бизнесом на той самой набережной, осветить всё в прессе и сделать «оргвыводы», если ситуация не изменится на этой неделе.
Но "председатель горсовета" Владимир Титаренко объяснил всё тем, что «мы услышали общественность города, проработали с предпринимателями, общественным советом города вопрос».
Он заверил, что «принятое решение – консолидированное», хотя при 19 "депутатах", поддержавших решение о передаче коктебельской набережной, ещё трое проголосовали против этого.
Накануне же Титаренко говорил о том, что к нему поступили многочисленные обращения от жителей и предпринимателей Коктебеля с просьбой не рассматривать передачу набережной, а общественный совет города рекомендовал отложить рассмотрение этого вопроса, чтобы его можно было детально изучить и обсудить с общественностью, чтобы у людей не было вопросов о нарушении их законных прав.
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