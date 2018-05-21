Армения уделяет большое внимание дальнейшему укреплению Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и нацелена продолжить свою активную деятельность в организации.

Об этом в ходе встречи с замглавы Минобороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщает пресс-служба МИД Армении, передает PanARMENIAN.Net.

Мнацаканян отметил, что Армения высоко ценит сотрудничество двух стран в военной и военнотехнической сферах как в двухстороннем, так и многостороннем форматах.

Мнацаканян и Фомин обсудили вопросы, связанные с перспективами углубления сотрудничества в военной сфере.

Глава МИД Армении отметил, что 102-я российская военная база в Гюмри является одним из положительных и важных примеров сотрудничества в этой области.

Мнацаканян и Фомин также обсудили вопросы международной и региональной безопасности.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ.

Российская Федерация и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.

База оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук-М1-2, легкими фронтовыми современными истребителями четвертого поколения МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.