Бывший сотрудник штаба Черноморского флота Леонид Пархоменко, арестованный по делу о госизмене (ст. 275 УК) объявил голодовку в СИЗО «Лефортово».

Об этом сообщил в своем блоге член ОНК Евгений Еникеев, передает Новая Газета.

Как уточнил Еникеев, 2 августа был 18-ый день голодовки Пархоменко.

До того, как их беседу прервали, он успел сказать, что объявил ее после того, как «в результате действий следователя начали травить мою семью».

Пархоменко также сообщил членам ОНК, что при задержании его «ударяли о пол».

О задержании сотрудниками ФСБ в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота капитана второго ранга запаса Леонида Пархоменко в ноябре 2016 года сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство. По версии ФСБ, Пархоменко передавал данные главному управлению разведки Минобороны Украины.

До этого в начале ноября 2016 года ФСБ объявила о задержании в Севастополе Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова по подозрению в подготовке диверсий на территории Крымского полуострова в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

По версии следствия, разведчики работали в Крыму под прикрытием, занимались наблюдением за объектами Черноморского флота.

В мае 2017 года Штыбликов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, отказавшись при этом от адвоката по соглашению.

Спустя год после задержания Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима, которые он отбывает в Омске.

2 августа 2018 года начался суд над двумя другими фигурантами — Владимиром Дудкой и Алексеем Бессарабовым.

Всего фигурантами «диверсионных дел» в Крыму с 2014 года стали по меньшей мере десять человек.