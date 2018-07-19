Президент Молдовы пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом

10:53 03.08.2018 0 комментариев Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон пообещал вывести людей “на площадь” в случае, если после парламентских выборов у него не будет возможности влиять на внутреннюю политику государства.

Об этом он рассказал в интервью Accent TV, информирует УНН.

Додон отметил, что в такой ситуации у него будет два варианта действий.

“Первый — вывожу людей на площадь и всеми возможными способами мы делаем так, чтобы ситуацию поменять. Либо, второй вариант — ставится вопрос ребром о создании президентской формы правления. Не согласны — читайте пункт первый. И все!”, — сказал он.

Додон добавил, что предстоящие 24 февраля 2019 года выборы парламента будут для него “определенным Рубиконом”. Он добавил, что не хочет войти в историю как президент, который не мог влиять на ситуацию в стране.

 



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