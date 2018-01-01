Российские военные приступили к масштабным учениям в Абхазии. В маневрах участвуют как мотострелковые подразделения, так и морская пехота Черноморского флота РФ. Всего в учениях, предусматривающих боевую стрельбу, задействованы около 2,5 тысяч военнослужащих и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Одновременно в Грузии проходят двухнедельные военные учения с участием США и некоторых других стран НАТО. Около 1300 грузинских и 1170 американских солдат, а также несколько сот военнослужащих из восьми стран НАТО участвуют в маневрах, которые начались за несколько дней до 10-летней годовщины войны России и Грузии, пишет Голос Америки.

Политолог Аркадий Дубнов считает, что проведение масштабных военных учений на территории Абхазии, где Россия имеет свою военную базу, объясняется достаточно просто. По его мнению, речь идет о том, что Москва вновь и вновь готова утверждать свои «особые интересы на Южном Кавказе».

«Поэтому любое появление «внерегиональных игроков», как любят сейчас говорить, на этом пространстве неприемлемо для Кремля, - добавил он в интервью «Голосу Америки». - Наверное, Москва здесь пытается показать ту «красную линию», которую Западу не стоит переходить в отношениях с Россией. В первую очередь, речь идет о расширении НАТО. На последнем саммите альянса в Брюсселе было еще раз подтверждено обещание, данное Грузии по поводу ее включение в состав Евроатлантического блока. А для Москвы это кажется недопустимым».

Политолог также уверен, что учения НАТО в Грузии привязаны к годовщине российско-грузинской войны «08.08». Тем самым Запад подчеркивает, что по-прежнему готов предоставить военные гарантии безопасности Грузии в ее отношениях с Россией, констатирует Аркадий Дубнов.

Он также предположил, что ответные зеркальные учения в Абхазии в конце концов могут означать, что в случае реального вступления Грузии в НАТО, Абхазия вольется в ОДБК.

В свою очередь, независимый военный аналитик Александр Гольц считает, что Москва возвращается к политической модели 1980-х годов.

«Тогда параллельно всем учениям НАТО в Европе в расположенном неподалеку регионе проводились учения стран Варшавского договора, - напомнил он в комментарии «Голосу Америки». - Россия сегодня отстаивает похожим образом свою точку зрения. По ее мнению, учения НАТО несут угрозу и ей, и Абхазии. Поэтому она принимает некие меры, чтобы продемонстрировать свою готовность обороняться».

Как представляется аналитику, для того, чтобы Грузия реально вступила в НАТО, альянс должен отказаться от одного из своих базовых принципов, а именно не принимать в свой состав страны, имеющие территориальные проблемы.

«Собственно, на этом и была основана политика Москвы, которая последовательно боролась за то, чтобы создать непризнанные государства на территории Грузии, - пояснил он. - Впрочем, то же самое касается и ряда других государств, бывших ранее частью СССР».

Поэтому вопрос о вступлении Грузии в НАТО кажется Александру Гольцу пока что чисто гипотетическим.

Кроме того эксперты сошлись в оценках, что до тех пор, пока российские войска находятся в Абхазии и Южной Осетии, никакого реального улучшения отношений между Москвой и Тбилиси не произойдет.

«Некоторое смягчение напряжения возможно, но только в рамках некого холодного противостояния, - уточнил Александр Гольц. - Любой грузинский лидер, который пойдет на серьезное укрепление связей с Россией, тут же превратится в политического мертвеца. То есть, возможности для улучшения отношений имеют очевидные и очень жесткие ограничения, и Москва это хорошо осознает».