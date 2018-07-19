Россия готовит очередную пропагандистскую кампанию, чтобы заставить Украину смириться с оккупацией Крыма
|10:03 03.08.2018
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|Крым
Россия готовит очередную пропагандистскую кампанию, чтобы, с одной стороны, заставить Украину смириться с оккупацией Крыма, а с другой – подбросить аргументов агентам Кремля в Европе, работающим на отмену санкций.
По данным группы Информационное Сопротивление, в ближайшее время Москва собирается организовать в Крыму площадку для публичного «диалога» с участием специально отобранной массовки из числа граждан Украины, этнических украинцев, проживающих в России, а также разного рода «экспертов».
Участники «диалога» будут в разной форме имитировать трогательное стремление к возрождению «добрососедских отношений» между Украиной и Россией. Естественно, возлагая вину за «конфликт» на украинскую власть.
Поначалу всё планируется обставить в рамках приличий, чтобы не было поводов для формальных претензий. Участники с украинской стороны будут въезжать в Крым через КПВВ в Херсонской области, будут подобраны нейтральные темы, и т.д.
Особый акцент будет сделан на разгон выгодного России сигнала в южных регионах Украины. Задача – сформировать общественное мнение в духе того, что пора принять факт аннексии, снять все ограничения на взаимодействие с Крымом и вообще "жить дальше".
Инициаторы проекта с пафосным названием «Южный ветер» сформировали предварительный список лиц, которых намереваются привлечь к реализации замысла.
Группа ИС будет отслеживать, кто станет участником этой кампании, чтобы страна узнала этих «героев».
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