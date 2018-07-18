В Сенате представили новые масштабные санкции против России за действия в Крыму и Сирии
|09:38 03.08.2018
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|Крым
Сенаторы считают, что такой законопроект также усилит давление на Москву в ответ на вмешательство в американские выборы.
Двухпартийная группа сенаторов представила законопроект "О защите американской безопасности от Кремлевского акта агрессии 2018 года", в котором предусмотрены новые санкции США против действий России в Сирии и агрессию, направленную на незаконную аннексию украинского полуострова Крым, сообщает ZN.UA.
Сенаторы от Демократической и Республиканской партии считают, что такой законопроект также усилит давление на Москву в ответ на вмешательство в американские выборы в 2016 году, сообщил республиканец Линдси Грэм.
"Нынешний режим санкций не удержал Россию от вмешательства в предстоящие в 2018 году промежуточные выборы", - сказал сенатор Грэм.
Законопроект предусматривает новые санкции в отношении политических деятелей, олигархов, членов семьи и других лиц, которые прямо или косвенно содействуют незаконной и коррумпированной деятельности от имени Владимира Путина.
Также предлагается ввести санкции на сделки, связанные с инвестициями в энергетические проекты, поддерживаемые государственными или полугосударственными организациями России. Предлагается создание Национального центра Fusion для реагирования на гибридные угрозы. Целью этого центра является улучшение подготовки и реагирования на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие из Российской Федерации.
Документом запрещается и предлагается ввести санкции за сделки, связанные с новым госдолгом РФ.
Вводятся секторальные санкции в отношении любого лица в Российской Федерации, которое обладает способностью, возможностью поддерживать или облегчать кибердеятельность.
Предлагается ввести запрет на лицензии для лиц из США на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в РФ, а также на расширение запрета на экспорт российского урана.
Законопроект также предлагает собрать отчет о чистой стоимости и активах Владимира Путина.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не намерен отменять санкции против России, а также признал, что американская разведка собрала достаточно доказательств вмешательства россиян в выборы президента США в 2016 году.
Также он заявил, что российского лидера Владимира Путина вполне можно считать персонально ответственным за вмешательство
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