Конгресс США сосредотачивается на российских хакерах - а шпионы работают внутри

09:13 03.08.2018 0 комментариев Россия

Среди сотрудников посольства США в Москве обнаружили шпионку, которая много лет сотрудничала с российскими спецслужбами.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Guardian, передает Укринформ.

“Контрразведывательные службы США узнали, что вероятный российский шпион больше десятилетия работал в самом сердце американского посольства в Москве и не был обнаруженным”, - утверждает The Guardian.

Россиянка была взята на работу Секретной службой США и прошла все необходимые проверки.

“Насколько известно, она имела доступ к внутренней сети Секретной службы и электронной почтовой системы, что потенциально давало ей доступ к конфиденциальным материалам, в том числе расписанию президента и вице-президента”, - говорится в материале.

Женщина попала под подозрение американских контрразведчиков в 2016 году во время регулярной проверки.

“Американские инспекторы установили, что она проводила регулярные и несанкционированные встречи с сотрудниками ФСБ”, - отмечается в статье.

По словам источников The Guardian, россиянка была уволена прошлым летом.

“Конгресс США сосредотачивается на российских хакерах, хотя есть вероятность, что всю необходимую для проникновения в систему информацию россияне получили он внутреннего взлома Секретной службы”, - заявил собеседник издания.

Он добавил, что Секретная служба, чтобы не навредить своему имиджу, пыталась прикрыть вынужденное увольнение шпионки требованиями России почти вдвое сократить количество работников дипломатических миссий США в РФ.

“Правительственному комитету следует расследовать действия Секретной службы из-за сокрытия этой утечки”, - отметил анонимный информатор.

Напомним: в марте этого года более 20 стран выслали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля. В ответ Москва потребовала существенно сократить количество работников дипломатических миссий этих стран в РФ. В частности, США были вынуждены отозвать из России или разорвать контракты с около 500 работниками.



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