Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова получила письмо от российской коллеги Татьяны Москвальковои о ее визите к Олегу Сенцову 28 июня, в котором она рассказала о его состоянии здоровья.

Об этом Денисова сообщила в Facebook, передает День.

"И здесь, как говорится, есть два нюанса ... Первый - прошло уже больше месяца с того момента, и говорить о его релевантности, когда Олег продолжает голодать, не приходится", - отметила омбудсмен.

В письме от 28 июня Москалькова написала, что "состояние здоровья (Сенцова - УП) характеризуется, как относительно удовлетворительное, факторов, угрожающих его жизни нет".

Напомним ранее: «Мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть» - письмо Олега Сенцова