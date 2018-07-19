Денисова получила письмо о состоянии Сенцова месячной давности: «Мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть»
|08:48 03.08.2018
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|Крым
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова получила письмо от российской коллеги Татьяны Москвальковои о ее визите к Олегу Сенцову 28 июня, в котором она рассказала о его состоянии здоровья.
Об этом Денисова сообщила в Facebook, передает День.
"И здесь, как говорится, есть два нюанса ... Первый - прошло уже больше месяца с того момента, и говорить о его релевантности, когда Олег продолжает голодать, не приходится", - отметила омбудсмен.
В письме от 28 июня Москалькова написала, что "состояние здоровья (Сенцова - УП) характеризуется, как относительно удовлетворительное, факторов, угрожающих его жизни нет".
Напомним ранее: «Мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть» - письмо Олега Сенцова
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