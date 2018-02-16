Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума
|08:23 03.08.2018
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|Турция
Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня после того, как США с 1 августа ввели санкции против двух турецких министров в деле американского пастора, обвиняемого в поддержке терроризма в Турции.
Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.
«Турцецкая лира упала до рекордно низкого уровня до 5 за доллар в четверг после того, как Вашингтон наложил санкции на двух министров президента Тайипа Эрдогана по делу судебного процесса над пастором США, обвиняемым в поддержке терроризма», - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, торги отразили растущую обеспокоенность инвесторов по поводу напряженности в отношениях Анкары и Вашингтона.
Лира достигла рекордно низкого отношения к доллару (5.0934 лиры за 1 доллар США) и восстановилась к отметке 5.06018 в 20:30 по Киевскому времени.
Как сообщалось, Департамент контроля за иностранными доходами Минфина США внес в санкционный список министра юстиции Турции Абдулхамита Гала и министра внутренних дел Сулеймана Соулу.
Оба чиновника играли ведущие роли в организациях, ответственных за арест и задержание американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в связях с турецким оппозиционным лидером Фетхулахом Гюленом и в причастности к попытке госпереворота в 2016 году.
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