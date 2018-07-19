В оккупированном Крыму на симферопольском массиве "Стрелковое" снова обостряется земельный конфликт между оккупационной властью и крымскими татарами.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, передает Укринформ.

"На земельном массиве "Стрелковое" в Симферополе ситуация усугубляется. С утра туда приехала полиция и техника, а также около 40 "рабочих". Позже подтянулись еще два десятка человек с лопатами. Людей, которые не первый год отстаивают свое право на землю, окружили", - сообщил Джелялов.

По его словам, некоторым из жителей массива, которые отстаивают свои земельные участки, становится плохо.

"Люди уверены, что против них будут предпринимать какие-то действия. На месте и мужчины, и женщины.

Вспоминается ситуация на ул. Балаклавской десятилетней давности. Тогда, как и сейчас, застройщик насильно пытался согнать людей с занятой ими земли", - написал активист.

Напомним, участники "поляны протеста" в Симферополе вступили в конфликт с местными "властями" и строительной фирмой "Монолит", которая построила многоэтажное жилье на территории поселка, где уже стоит мечеть и нелегализированные дома крымских татар.

Ранее силовики провели обыск у организатора "поляны протеста" Фазила Ибрагимова с изъятием списка жителей массива и протоколов их собраний. Ему также был назначен административный арест.

"Поляны протеста" - это общественное движение с целью получения и легализации земельных участков в Крыму для репатриантов, которые возвращаются на родину.