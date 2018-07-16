В оккупированном Крыму высохло русло одной из крупнейших рек / Видео

20:35 02.08.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Россией Крыму русло реки Биюк-Карасу у села Карасевка выше Белогорского водохранилища полностью высохло.

Об сообщил блогер из аннексированного полуострова Зарема Сеитаблаева, передают "Крым.Реалии", информирует Без Табу.

Реку от высыхания не спасли даже прошедшие обильные дожди.

"Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания", - подписал автор свое видео.

Дно водохранилища теперь зарастает травой. Полезного объема воды в водохранилище не осталось. Почти уничтожена биосистема водоема, формировавшаяся десятилетиями.



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