Зенитно-ракетный полк Черноморского флота России выполняет учебные задачи по обеспечению прикрытия аэродрома от нападения противника в районе оккупированного Севастополя .

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ, передает Флот - 2017.

В районе аэродрома «Кача» расчеты ЗРК «Оса» зенитно-ракетного полка армейского корпуса ЧФ РФ выполнили учебные задачи: обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей в зоне интенсивных полётов авиации.

Зенитчики выполнили электронные пуски для обеспечения прикрытия аэродрома от средств воздушного нападения противника.

В учениях принимали участие самолёты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота РФ.

Генштаб Украины все так называемые "учения", проводимые РФ на временно оккупированной территории АР Крым, с 2014 года считает незаконными.

Справка

ЗРК предназначен для противовоздушной обороны соединений сухопутных войск во всех видах боевых действий и малоразмерных объектов от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других средств воздушного нападения, действующих на предельно малых, малых и средних высотах.

К боевым средствам относятся:

- боевая машина (БМ);

- зенитные ракеты (ЗУР) в транспортно-пусковых контейнерах.

Основным элементом комплекса является БМ. Она обеспечивает всепогодное обнаружение, опознавание, захват и сопровождение целей, транспортирование, пуск и наведение ракет. При этом обнаружение воздушных целей ведется как на марше, так и при расположении на месте, а переход к сопровождению одной из целей и пуск по ней одной или двух ракет осуществляются только с короткой остановки или с места.

Зенитная управляемая ракета предназначена для поражения пилотируемых и отдельных видов беспилотных средств воздушного нападения.

Ракета снабжена твердотопливным одноступенчатым двухрежимным ракетным двигателем и управляется по радиокомандам. Боевая часть ракеты - осколочно-фугасного действия.

ЗРК «Оса» был принят на вооружение в 1972 году, прошел ряд модернизаций и выпускался с 1975 года под шифром "Оса-АК", а с 1980 года - "Оса-АКМ". С 1989 года серийный выпуск ЗРК "Оса-АКМ" прекращен. Комплекс находится на вооружении и успешно эксплуатируется в ВМФ

Для решения задач боевой подготовки на базе ЗРК «Оса-АКМ» разработан мишенный комплекс "Саман".