Крымскотатарские телеканалы ATR и Lale будут вещать на Крым через Чонгарскую вышку

19:45 02.08.2018 0 комментариев Крым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал разрешения на временное эфирное вещание с Чонгарской вышки на территорию оккупированного Крыма по упрощенной процедуре крымскотатарским телеканалам ATR и Lale.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает ATR.

Так, с 1 сентября телеканалы ATR и Lale можно будет смотреть в аналоговом формате на территории пяти районов оккупированного полуострова: Ички (Советский район), Джанкойском, Первомайском и частично в Биюк-Онлар (Октябрьском районе) и Нижнегорском.  

«Я рад, что Нацсовет принял такое решение. Это для нас восстановление нашего информационного вещания на полуостров. Мы все-таки телеканал, который даёт надежду на возвращение Крыма в состав Украины. Хочу, чтобы Крым, как и было раньше, был наполнен украинским вещанием. (…) Крым нуждается в информации. И как бы мне не хотелось сказать, что АТR много чего делает, но нужно, чтобы мы сообща все делали. Все телеканалы сообща все делали: о том, что там идут репрессии, о том, что там сажают людей в тюрьмы. Мы об этом всём говорим на ATR, и хотелось бы, чтобы вот этот весь материал был мультиплицирован на всю материковую Украину», — прокомментировал генеральный директор ATR Ленур Ислямов.

Как ранее сообщал сайт ATR.ua, первое крымскотатарское радио MeydanFM станет одной из первых радиостанций, которые начнут цифровое вещание в Украине.



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