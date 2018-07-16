Железную дорогу в обход Украины России помогла построить канадская компания Bombardier.

Об этом сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на представителя компании Оливье Марсиля, передают Українські Новини.

Оливье Марсиль подтвердил, что фирма выиграла российский тендер на $8 млн и в самой компании не видят никаких проблем в том, что приняли участие в этой стройке.

"Ведь проект на 100 процентов находится на российской, а не спорной территории Украины. К тому же дорога должна была помочь гражданской отрасли - упростить доставку грузов и пассажиров из Воронежа в Ростов", - заявил Марсиль. Также представитель компании заявил, что антироссийских санкций компания таким образом не нарушила.

Но в газете сообщили, что компания Bombardier незадолго до выигранного российского тендера получила значительную поддержку напрямую из бюджета своей страны, а потому ей, вероятно, следовало бы воздержаться от участия в тендере.

В качестве аргумента приводятся слова главы лоббистской организации "Конгресс украинцев Канады" Павла Грода, который настаивает, что фактически финансируемая из налогов и бюджета Канады компания приняла участие в деятельности России.

"Явное участие компании в строительстве железной дороги противоречит заявленным канадским правительством внешнеполитическим целям по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом российской агрессии", - заявил Грод.

Строительство железной дороги в обход Украины началось в 2015 году.

Российские власти обещали запустить дорогу на полную мощность уже в 2016-м, однако пассажирские перевозки в итоге стартовали только в декабре 2017 года.

Россия запустила в обход Украины 240 поездов.