Бывший "министр здравоохранения Крыма" просит исключить его из обменного списка, так как он гражданин Украины
|18:55 02.08.2018
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|Крым
Бывший «министр здравоохранения Крыма» Петр Михальчевский, которого обвиняют в государственной измене, не соглашается участвовать в возможном обмене заключенными между Украиной и Россией.
Об этом Михальчевский написал в письмах к президенту Украины Порошенко, уполномоченному по правам человека Денисовой, председателю СБУ Грицаку и к вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко. Копии писем корреспонденту «Дня» предоставила адвокат Михальчевского Елена Чернова.
Так Михальчевский отреагировал на присутствие своей фамилии в списке обмена украинских граждан, осужденных по политическим мотивам в РФ, на 36 граждан России.
О таком списке сообщила первый заместитель председателя ВР Украины Ирина Геращенко.
«Я категорически против участия в каких-либо обменах с Российской Федерацией или любым другим государством мира, и поэтому требую исключить меня из любых списков обмена, - пишет в одном из писем Петр Михальчевский. - Я отрицаю любую свою вину в совершении государственной измены или других уголовных преступлений, потому что как врач с первого дня своей работы руководствовался только законодательством Украины и Клятвой врача, отдавая все знания, силы и умения деле охраны и улучшения здоровья человека, лечению и предотвращению заболеваний, оказывая медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается».
В отдельном письме к президенту Порошенко Михальчевский пишет, что считает себя гражданином Украины. Он ссылается на ст. 25 Конституции Украины, в которой сказано, что гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству. «Я не виноват и докажу это в суде», - говорит Михальчевский.
Сейчас Михальчевский находится в Киевском СИЗО.
Ранее «День» сообщал, что Херсонский городской суд трижды продлевал срок содержания под стражей для Михальчевского.
Первый арест произошел 8 января 2018 года сроком на 30 суток.
Перед этим, 5 января, работники ГУ СБУ в АР Крым провели обыск в собственной квартире Михальчевского в Киеве. Во время обыска правоохранители изъяли российский паспорт Михальчевского, а также служебное удостоверение «министра здравоохранения» АРК за подписью Сергея Аксенова.
Адвокаты Михальчевского настаивают на невиновности своего клиента, аргументируя это тем, что он якобы не участвовал в незаконном крымском «референдуме» в марте 2014 года, а на должность министра здравоохранения Михальчевского выбирал конституционный состав Верховной Рады АР Крым в соответствии с законодательством Украины.
10 июня 2014 года Михальчевский уволился с должности министра по собственному желанию.
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